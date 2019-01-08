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Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, Üsküdar'daki öğretmenler ile buluştu

Kadir Has Üniversitesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Rehber Öğretmenler Akademisi' üçüncü kez İstek Belde Okulları Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda akademisyenlerle Üsküdar'da görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler bir araya geldi.

Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, Üsküdar'daki öğretmenler ile buluştu

Kadir Has Üniversitesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Rehber Öğretmenler Akademisi' üçüncü kez İstek Belde Okulları Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda akademisyenlerle Üsküdar'da görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler bir araya geldi.

08 Ocak 2019 Salı 10:21
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Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, Üsküdar'daki öğretmenler ile buluştu

İSTANBUL

Üniversitenin akademisyenleri tarafından öğretmenlere sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.

"ÖĞRETMENLERİN UFKUNU GENİŞLETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Her ay farklı ders içerikleriyle devam edecek olan akademiyi çok önemsediğini söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Öğretmenlerimizi gündelik yaşam içerisinden çıkarıp ufuklarını genişletmeyi amaç edinerek bu akademiyi kurduk.Gündelik yaşam problemleri ve dar kalıplarda kalmak insanlık için büyük bir kayıp. Öğretmenlere verdiğimiz eğitimlerle temel amacımız resimden sanata, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, hukuktan mühendisliğe kadar her alanda ufuk genişletmek. Bu öğretmenler geleceği inşa edecekler ve öğrencilere yol gösterecekler. Öğretmenlerin ufukları ne kadar geniş olursa yetiştirdikleri öğrencilerin de ufukları o kadar geniş olur" dedi.

"YENİLİĞİN ANAHTARI MERAKTIR"

İlgiden mutlu olduğunu ve eğitimlerin İstanbul dışında da yapılacağını belirten Prof. Dr. Feyiz, "İnsanın içindeki merak ve her şeyi bilme duygusu her yaşta var, önemli olan bunu nasıl sunduğunuzdur. Bu programda insan hayatını etkileyen her konu işlenmeye çalışıldı. Pazarlamadan, kripto paraya, aşkın kimyasından tasarıma kadar dersler veriliyor. Öğretmenlerin öğrencide merak duygularını uyandıracak yöntemler geliştirmesi lazım. Yeniliğin anahtarı meraktır, insan merak etmezse yenilikçi olamaz.Öğretmenlerin yapacağı en önemli şey öğrencilerde merak duygusunu geliştirecek şekilde yeni eğitim yöntemlerini geliştirmektir ve uygulamaktır” diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER HIZLA DEĞİŞEN ÇAĞI YAKALAMALI"

Konu ve konuşmacıların, öğretmenlerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Genel Koordinatörü Sabahat Özgöl ise, "İşlenen konular öğretmenle,insanla direkt bağlantılı, öğretmenlerimize yeni ufuklar açacak. Öğretmen kendini sürekli yenileyen olmalı, eğer kendini geliştirmiyorsa yeni kuşaklara da bunları aktaramaz. O nedenle gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikler öğretmenlerimizin yeni ufukları, konuları tanımasıyla alakalı. Dünya sürekli değişiyor, çağ çok hızlı ilerliyor. Öğrencilerimiz son derece hızlı gelişiyorlar, hatta bizi bile geçiyorlar.Bu nedenle öğretmen olarak bu değişimi ve gelişimi yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren oturumlarda üniversitenin öğretim üyeleri öğretmenlere, “Beyin ve Nörobilim”,“Kripto Para”,“Tasarım ve Ekoloji”,“Türkiye’nin Bitmek Bilmeyen Avrupa Yolculuğu” ,“Aşkın Kimyası”,“Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma ve Başarı” ,“Veri ve Yapay Zeka Çağında Ayakta Kalmak”,“Sanal Mahallede Bekçilik-Siber Savunma Sanatı” ve “Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli” başlıklarında insan hayatını etkileyen birçok konuda eğitim verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir Has üniversitesiÜsküdar
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