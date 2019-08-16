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Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

Karadeniz'de fındık toplayan kadın işçiler zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

Karadeniz'de fındık toplayan kadın işçiler zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:11
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Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

ORDU - Ordu ve Giresun'da, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Türkiye'nin bu yılki tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında beklenirken, yerli ve mevsimlik tarım işçileri de bahçelerde yoğun olarak çalışıyor. Dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler adeta erkeklere taş çıkararak ekmek parası kazanıyor. Eşleri ve çocuklarıyla bahçelerde günlük yevmiye ile çalışarak hasat sezonunu değerlendiren kadınlar, güç ve kuvvet gerektiren büyük fındık dallarını da erkek işçilerden yardım almadan kendileri topluyor. Fındık hasadında çalışan işçiler 85 TL ile 120 TL arasında günlük yevmiye alıyor.

'EKMEK PARASI İÇİN MECBUREN ÇALIŞIYORUZ'

Fındık hasadının zorluğunu anlatan Canan Bulut, "Sabah saat 6'da kalkıp yollara düşüyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz, yamaç ve dik arazilerde çalışmak daha zor. Fındık topladığımız araziler yamaç. Fındık fiyatları düşük olduğu için işçi ücretlerinden memnun değiliz. Fındık işçiliğinde yevmiye 140 lira olmalı ama o kadar değil. Fiyat iyi olmayınca işçinin ücreti de düşüyor. Sabah 7'de iş başı yapıp akşam 5'te bırakıyorum. Bahçeler yamaç, yol uzun. Evimde 8'de ancak olabiliyorum. Eve de yorgun gidiyorum. Çalışması çok zor ama ekmek parası için mecburen çalışıyoruz" diye konuştu.

'HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR'

Batman Kozluk'tan fındık hasadı için Ordu'ya gelen ve bahçelerde çalışan Ayşe Baskın, fındık dallarının bazı bahçelerde büyük olması nedeniyle zorlandığını ifade ederek, "İlk yıllarda çok zorlanıyordum, 8 yıldır buraya hasada geliyorum. Büyük fındık dallarını artık bükebiliyorum. Erkeklere taş çıkarıyoruz burada. Ekmek parası. Her işin bir zorluğu var. Biz de bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Arazi yamaç olunca çalışması daha zor oluyor. Kadın gücümüzle yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok, çalışmaya mecburuz" diye konuştu.

'KARADENİZ KADINI KENDİ EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTİYOR'

Zor şartlarda ekmek parası için çalıştıklarını söyleyen Nermin Akkoyun da "Sabah 5'te kalkıyorum, yemeğimizi yapıp çayımızı hazırlıyorum. 6'da bahçeye geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Zorlukları var ancak 12 ayda bir geliyor fındık. Eşlerimize yardım amacıyla bahçede biz de çalışıyoruz. Çocuk okutuyorum, askerde çocuğum var. Karadeniz kadınları ne kendi ekmeğini kendisi kazanmak istiyor. Biz de aynen öyle yapıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Araziler çok yamaç, çalışması zorluyor. Zor şartlar altında yine de çalışmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADIN İŞÇİLERİMİZİN BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kadınların fındığın her alanında çalıştığını belirterek, "Kadınlar sadece hasatta çalışmıyor. Fındığın gübresinde, harmanında, patozunda, fabrikada, seçiminde kadın eli var. Hasatta çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Fabrikalarda iç fındığın işlenmesinde çalışan işçilerin tamamına yakını da kadın işçiler. Kadın işçilerimizin fındıkta büyük emeği var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Fındık IşçileriZor MesaiKaradeniz
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