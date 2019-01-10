Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91226
ALTIN
228.827
DOLAR
5.4887
STERLİN
7.0154
EURO
6.3409
"Gençlerbirliği, Süper Lig kulübüdür"
"Gençlerbirliği, Süper Lig kulübüdür"
‘Göçebe Tuvaller’
‘Göçebe Tuvaller’
Koray Avcı, Saçlarından Vazgeçti
Koray Avcı, Saçlarından Vazgeçti
Tuğba Devleri Solladı
Tuğba Devleri Solladı
Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi
Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a...

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:36
0 Okunma
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - Jandarma ekipleri Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da  satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin  uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi. 

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.   

Operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaOperasyonUyuşturu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da 13 iş insanı gözaltına alındı
Bursa'da 13 iş insanı gözaltına alındı
Kazan dairesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Kazan dairesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Seçim gününün yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim gününün yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı
Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi
Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi
"PKK/YPG bir an önce bölgeden çıkarılmalı"
"PKK/YPG bir an önce bölgeden çıkarılmalı"
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu
Peribacaları beyaza büründü
Peribacaları beyaza büründü
Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, Üsküdar'daki öğretmenler ile buluştu
Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, Üsküdar'daki öğretmenler ile buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ