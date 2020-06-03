İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı

VAN - Mersin'den Van'a gelen otobüs şoförü, sağlık ekiplerince yapılan taramada 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla eve gönderildi. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık ekipleri, bu kişiyle birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Covid-19 testi yaptı. Yapılan testlerde evde izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin yaşadığı Kalecik Mahallesi’ndeki apartman, karantinaya alındı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak koronavirüsü bulaştıran şoförün Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak, çalışma başlatıldı.

'19 BİN KİŞİNİN KARANTİNASI DEVAM EDİYOR'

Van Valiliği ise kentteki vakalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kentteki toplam vaka sayısının 503, taburcu olan hasta sayısının ise 450, tedbir amaçlı karantinaya alınan kişi sayısının ise 70 bin olduğu belirtilerek, "Şu an tedbir amaçlı karantinası hala devam eden 19 bin kişi var. Başkale ilçesi Örmetaş, Albayrak, Ekecek ve Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi, Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesi Keçikayası ve Kazlıgöl mahalleleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde 5 ev, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesi Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde şu an karantina süreci devam ediyor. Ülkemizde pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonrası olumlu neticeler elde edilirken, normalleşme adımları da atılıyor. Ancak ilimizde özellikle izolasyon kuralları ve yasakların ihlal edilmesinden dolayı Covid-19 vakaları görülmektedir. Riskin farkında olarak tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Sosyal mesafe, maske ve hijyene özen gösterelim" denildi.

2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI



Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı.