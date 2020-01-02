Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
115932
ALTIN
292.240
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8190
EURO
6.6511
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı...
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
Denizlispor'da Rodallega kalacak
Denizlispor'da Rodallega kalacak
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı
İki yılda 52 fotoğraf ödülü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

02 Ocak 2020 Perşembe 12:46
7 Okunma
İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

KOCAELİ - İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini denizden ve deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor.

2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi. Denizi kirleten gemilerden 4'ü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
13 Gemiye 13 Milyon Lira Cezaİzmit Körfezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi
'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi
Seferlere poyraz engeli
Seferlere poyraz engeli
İdlib’te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması
İdlib’te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması
HDP önündeki eylemde 121'inci gün
HDP önündeki eylemde 121'inci gün
Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı
Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti
Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı
Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor
Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans