Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:54
6 Okunma
İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

İZMİT - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadelesi devam ediyor. Deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla her gün denizden 2,5 ton müsilaj toplanıyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın temizlenmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, amfibik araçlar ve deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi açıklarındaki müsilajı toplayarak kıyıya getiriyor. Körfezden her gün 2,5 ton müsilaj toplanarak kamyonlarla atık depolama sahasına götürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziMüsilaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Türk tıraşını dünyaya tanıtan kuaför Adem Terzi, gururlandırdı
Türk tıraşını dünyaya tanıtan kuaför Adem Terzi, gururlandırdı
Deniz salyası Karadeniz’de
Deniz salyası Karadeniz’de
'Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı'
'Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı'
Bakan Akar: Ordubozanlar var
Bakan Akar: Ordubozanlar var
Çataklı: Mayıs'ta 81 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı: Mayıs'ta 81 terörist etkisiz hale getirildi
135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi
135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi
Zeytin Dalı bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit
Zeytin Dalı bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit
Bitlis'te şehitler için tören
Bitlis'te şehitler için tören

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma