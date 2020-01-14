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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 115 gözaltı

İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 115 gözaltı

İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.

14 Ocak 2020 Salı 10:04
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 115 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu sabah FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında 97'si muvazzaf 143'ü üsteğmen, 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6  F16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe jandarma komutanın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 49 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYOperasyonTerör
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