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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 tutuklama

İZMİR merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi,10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden 29'unun muvazzaf, 7'sinin ise görevden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:53
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Karar üzerine, İzmir merkezli 40 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü muvazzaf, 47 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.

Tutuklananların 29'unun muvazzaf, 7'sinin ise görevden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 şüpheli ise aranıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖPDYOperasyon
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