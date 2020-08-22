İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Karar üzerine, İzmir merkezli 40 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü muvazzaf, 47 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.

Tutuklananların 29'unun muvazzaf, 7'sinin ise görevden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 şüpheli ise aranıyor.