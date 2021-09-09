İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 350 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.



İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir milletvekilleri ve il başkanları da yürüyüşte yer aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşü, turistler de ilgiyle izledi.



Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, anıta çelenk bıraktı.



BAYRAK TÖRENİ YAPILDI



Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını burada göndere çekti. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.

SOYER: ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ TÜM DÜNYAYA İLHAM VERDİ



İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, siyasi parti ve iş dünyasının temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösteri yaptı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çaldı. Törende vals ve tango gösterileri de yapıldı.



'İZMİR BİR SEMBOL, BİR PAROLA OLDU'



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi 'İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet, İzmir bir sembol, bir parola oldu Kurtuluş Destanı için" dedi.



'9 EYLÜL'ÜN 99'UNCU YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUM'



İzmirli olmaktan, özgürlük hikayesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı kentin belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin demokrasinin, Cumhuriyet'imizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruhla ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 99'uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyorum" diye konuştu.

