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İzmir'in 4 ilçesinde 253 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in 4 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Ege Denizi üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 253 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in 4 ilçesinde 253 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in 4 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Ege Denizi üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 253 kaçak göçmen yakalandı.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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İzmir'in 4 ilçesinde 253 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik uçağı, geçen hafta pazar günü saat 03.22 ve 07.12'de 2 ayrı lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurularak kontrol edilen 39'u Afganistan, 23'ü Suriye, 16'sı Filistin, 9'u Kongo, 6'sı Togo, 4'ü Eritre, 3'ü Nijerya ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 göçmen yakalandı. 37'si erkek, 25'i kadın ve 39'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 04.05'te gelen ihbarla ekipler, Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu öğrendi. Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta 55'i Afganistan ve 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 59 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 12'si kadın ve 35'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, pazar günü saat 05.00'te, Urla ilçesi Merdivenli koyundan denize açılmak üzere olan bir grup tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince 30'u Afganistan ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 10'u kadın ve 7'si çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 06.30'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 33'ü Suriye, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Kongo ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 39 göçmen yakalandı. Yakalananların 15'inin erkek, 16'sının kadın ve 8'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Geçen pazar günü saat 08.30'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Kabakum açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Sahil Güvenlik botu ekibince yer tespit edilerek durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 9'u erkek, 2'si kadın ve 11'i çocuk toplam 22 göçmen yakalandı. Bu göçmenler de kıyıya getirildi.

Dört ayrı ilçede yakalanan toplam 253 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:31
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmenİzmir
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