İzmir Emniyeti Müdürlüğü'nden çocuklar için İstanbul ve Çanakkale gezisi

İZMİR - Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale gezileri düzenlendi. Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda okuyan 39 öğrenci, 12, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde İstanbul’u, Ödemiş 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan 39 öğrenci de 19-20 Nisan tarihlerinde Çanakkale’yi gezdi. Konaklama dahil tüm masrafları İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılanan öğrencilerin birçoğu, Türk tarihi ve kültürü açısından önem arz eden birçok bölgeyi ilk defa görme fırsatı yakaladı. İstanbul’da Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Miniatürk, Koç Müzesi, Emirgan Korusu, Boğaz Turu ve Büyükada gezilirken, Çanakkale’de ise Ayvalık Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Rumeli ve Mecidiye Tabyaları, Şahindere Sargı Yeri, abide ve şehitlikler, 57. Alay ve Conkbayırı gezileri yapıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızda tarihini ve kültürünü koruma bilinci oluşturulmaya çalışılmış, çocuklarımızın gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerinin gelişmesi ve gezimizde işlenen milli birlik ve beraberlik konularını pekiştirmeleri amaçlanmış, ayrıca kısıtlı sosyal çevrede yaşayan çocuklarımıza polis aracılığı ile ortak yaşam kültürü ve kuralların anlatılmaya çalışılarak gezimiz sonlandırılmıştır" denildi.