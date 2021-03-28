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İzmir'de ambulans kaza yaptı

İzmir'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı 

28 Mart 2021 Pazar 09:21
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İzmir'de ambulans kaza yaptı

İZMİR (DHA)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulans devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Serinkuyu kavşağında meydana geldi. Bir otomobil, kavşakta Cumhuriyet Mahallesi yönünden gelen ve içerisinde sağlık ekibi bulunmayan sürücü yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, otomobil savruldu. Kazada bir şahıs yaralanırken, şans eseri yara almadan kurtulan ambulans sürücüsü, devrilen ambulanstan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Kazaya karışan araçların çekilmesi ve karayolunda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKazaAmbulans
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