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İzmir'de '23'üncü Bayındır Çiçek Festivali'

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:27
İzmir'de '23'üncü Bayındır Çiçek Festivali'

 İZMİR - İzmir'de 23'üncü kez düzenlenen 'Bayındır Çiçek Festivali' başladı. Rengarenk çiçeklerin yer aldığı festivalde bu yıl 'en iyi balkon', 'en iyi bahçe' ve 'en iyi stant' yarışmaları yapıldı.

Bayındır ilçesinde belediye tarafından her yıl mayıs ayının ilk haftası düzenlenen 'Bayındır Çiçek Festivali'nin 23'üncüsü başladı. 8 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde rengarenk çiçekler sergilendi. Birçok kişi, balkon ve peyzaj çiçekleri ile sebze fideleri satın aldı. Güneşli havayı fırsat bilenler, festival alanını doldurdu. Stant açan Feride Cızrak, "Festivalimiz pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Bugün 23'üncüsü düzenleniyor. Katılım gayet güzel. Belediye başkanımız her şeyi organize etti. 3 konserimiz olacak. Festivalden çok memnunuz. Begonya, küpe, canan, kaktüs gibi çiçeklerle sebze fidesi çeşitlerimiz var. Bayındır genelde peyzaj çiçekleriyle meşhur. Balkon çiçekleri özellikle tercih ediliyor. Fiyatlar da gayet uygun" dedi.

Bölge halkından Hasan Usluer, "Festivale gelenler, Bayındır'ın çiçeğin kenti olduğunu anlıyor. Bugün hava da çok güzel. Tam bir festival havası var" diye konuştu.

Festivalde çilek satışı yapan Penbe Özlem Düzyol, "Bayındır'da bu festival çok güzel. Herkes bu anı bekliyordu. Burada isteyen, istediği her şeyi bulabilir. Biz de kuzenlerimle birlikte festivalde çilek satıyoruz. Festival bugün başladı ama birkaç gündür stantlar vardı. 2 gün önceden satışlar oldu. Muhtemelen pazartesi gününe kadar kalabalık devam eder" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 05.05.2022 15:30
Anahtar Kelimeler:
23üncü Bayındır Çiçek Festivaliİzmir
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