Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98585
ALTIN
259.716
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1082
EURO
6.4202
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10...
Ankara'da korku dolu anlar
Ankara'da korku dolu anlar
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı:...
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2...
Muhteşem konser
Muhteşem konser
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çadpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çadpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:24
3 Okunma
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR (DHA) - Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Ovakent - Ödemiş Karayolu'nda meydana geldi. Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Çoban (25) yönetimindeki 35 NT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem Oryaşın (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler, durumu  sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,  iki aracın sürücüleri Ferhat Çoban ve Ekrem Oryaşın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oyaşın'ın kullandığı araçtaki eşi Nedime Oryaşın (70) ise ağır yaralandı. Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hurda yığınına dönüşen otomobiller ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla birbirinden ayrıldı. Araçların çekilmesitrafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirÖdemişTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Ankara'da korku dolu anlar
Ankara'da korku dolu anlar
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını
Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı
Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı
Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı
Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı
Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki
Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans