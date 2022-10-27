Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.935,81
ALTIN
995,56
DOLAR
18,61
STERLİN
21,61
EURO
18,75
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de 1200 kişilik AFAD tatbikatı başladı

27 Ekim 2022 Perşembe 12:38
İzmir'de 1200 kişilik AFAD tatbikatı başladı

İZMİR'de, toplam 7 ilin AFAD müdürlüğünden 611'i sahada olmak üzere 1200 personelin katıldığı Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı başladı. izmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Her türlü doğal afete her an hazırlıklı olmak hayati öneme sahip" dedi

Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı, İzmir'in Bornova ilçesindeki Ümit Mahallesi'nde bulunan AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla başladı. AFAD'ın İzmir ekiplerinin yanı sıra, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir AFAD il müdürlüklerine bağlı, 611'i sahada görev alan toplam 1200 personelin katıldığı tatbikatta enkazda arama kurtarma, su ve selde arama kurtarma, güvenlik ve asayişin sağlanması, enkazın kaldırılması, haberleşmenin sağlanması, hasar tespitinin yapılması, küçükbaş hayvanların nakli gibi çok sayıda faaliyet icra edildi. 184 aracın katıldığı tatbikat kapsamında, TCDD İzmir Limanı Tatbikat Alanı, Balçova Engelliler Tabiat Parkı ve Bornova Çamkule Mahallesi'nde olmak üzere 4 lokasyonda çeşitli arama kurtarma çalışmaları yapılacak.

'DEPREME BEN DE ASANSÖR DE YAKALANMIŞTIM' 

Tatbikat öncesinde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tatbikatın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Herkese kazasız belasız ve afetsiz günler diliyorum. Afetler bilindiği üzere nerede, ne zaman, hangi büyüklükte ve nasıl meydana geleceği baştan bilinmeyen ve tahmin edilemeyen olaylar. Bu nedenle, insanın çoğu zaman afetlere hazırlıksız yakalandığı ve can ve mal kaybına da neden olduğu malumumuz. İnsanın başına afetler her zaman hazır olduğu zamanlarda gelmeyebiliyor. AFAD müdürü yeni atanmıştı ve evini taşımaya gitmişti. Deprem olduğu gün AFAD müdürü yoktu, işinin başında değildi. Emniyet müdürümüz de ameliyat olmuştu. Ben de asansörde yakalanmıştım. Elazığ, Manisa ve Van depremleriyle son olarak ilimizde gerçekleşen 30 Ekim 2020 depremi ve akabinde gerçekleşen tsunami, deprem gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlattı" dedi.

"Afet ve acil durumlarda devletin tüm imkanları zarar gören vatandaşlar için seferber edilerek, tüm müdahale ve iyileştirme çalıştırmaları yürütülmektedir" diyen Vali Köşger, "Bugün icra edilecek bu tatbikatta, İzmir Afet Müdahale Planı'nda alınan eğitimlerin tatbikatla pekiştirilmesi ve her an görev almaya hazır hale getirilmesi, hizmet gruplarının birbirleriyle koordineli şekilde çalışma yapması amaçlanmıştır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirAfadTatbikat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı
Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı
Yunanistan'a açılan sınır kapısı kapasitesi 5 kat arttı
Yunanistan'a açılan sınır kapısı kapasitesi 5 kat arttı
7 şehit verilen 200 kilometrelik yolun yapımına yeniden başlandı
7 şehit verilen 200 kilometrelik yolun yapımına yeniden başlandı
Gümrük kapısında yolcunun belinde 1100 bal arısı ele geçirildi
Gümrük kapısında yolcunun belinde 1100 bal arısı ele geçirildi
Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca geri itilen 17 göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca geri itilen 17 göçmen kurtarıldı
İzmit Körfezi, kahverengiye döndü
İzmit Körfezi, kahverengiye döndü
'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi tanıtım TIR'ı İzmir'de
'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi tanıtım TIR'ı İzmir'de

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول