"İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli"

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, pandemi nedeniyle giderek yaygınlaşan dezenfektan üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Aydınoğlu, üniversitenin yerleşkelerinde kullanılacak el dezenfektanlarını, kendi laboratuvarlarında ürettiklerini belirterek, ''Bu tür ürünlerin üretim süreçleri, evde ya da merdiven altı üretime uygun değildir. Bunun için ruhsatlı ve kontrollü uygun bir laboratuvar ve büyük ölçeklerde üretim için aynı koşullarda imalat ortamının olması gereklidir'' uyarısında bulundu.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİLİYOR



Covid-19 pandemisi nedeniyle el dezenfektanı üretimine başladıklarını ifade eden Kimya Mühendisi Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, ''Üniversite olarak imkânlarımızın, altyapımızın üretime elverişli olması en önemli avantajımız. Kimya Mühendisliği Laboratuvarımızda, Kimya Mühendisliği bölümünden öğretim üyelerimizin ürettiği el dezenfektanımız, tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir çalışmadır. Amacımız, ürettiğimiz el dezenfektanını, öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle, yerleşkelerimize gelen ziyaretçilerimizle paylaşmaktır. Ayrıca kayıt sürecinde yerleşkelerimizin çok sayıda yeni öğrencimizi ve ailelerini ağırlayacağını göz önüne alarak önlemlerimize bir özgünlük katmak istedik. Yerleşkemize gelen herkesin sağlığı, bizim önceliğimizdir. Burada, ticari bir amaç söz konusu değil. Gayemiz, başta öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz olmak üzere, yerleşkemize gelen herkesin, güvenliğinden ve işlevinden emin olduğumuz bir el dezenfektanı kullanmasıdır'' diye konuştu.



"ELİNİZ YANABİLİR, CİLDİNİZ ZARAR GÖREBİLİR"



El dezenfektanı üretimi için Sağlık Bakanlığından izin aldıklarını da kaydeden Prof. Dr. Aydınoğlu, ''Sonuç itibarıyla elimize sürdüğümüz bir kimyasal karışımdan söz ediyoruz. İçerisinde izopropil alkol ve hidrojen peroksit var. Aynı zamanda cildi nemlendirmesi için gliserin kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün formülü de zaten bu şekildedir. Bu karışımı evde üretmeye kalktığınız anda pek çok riski beraberinizde taşırsınız. Bu kimyasalların taşınmasında, saklanmasında ve kullanımında uygun tedbirler alınmadığında ve koruyucu donanım kullanılmadığında, ev yangınlarından göz ve cilt tahrişine kadar farklı tehlikelerle karşılaşılabilir. Ayrıca kullanılan kimyasalların doğru hesaplarla çözelti oranlarının ayarlanması burada kilit unsurdur. Bunun için ruhsatlı ve kontrollü uygun bir laboratuvar ve büyük ölçeklerde üretim için aynı koşullarda imalat ortamının olması gereklidir. Evde bu tür denemeler yapmak çok tehlikeli'' ifadelerini kullandı.



GÜNDE 250 LİTRE ÜRETİM KAPASİTESİ



Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, Sağlık Bakanlığından aldıkları onayla birlikte üretim çalışmasına başladıklarının altını çizerek, günde 250 litrelik üretim kapasitelerinin mevcut olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu ayrıca şimdiden 5 bin şişe dezenfektanın, öğrenciler ve akademisyenleri için hazır hale getirildiği bilgisini paylaştı.