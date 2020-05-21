İşte 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izninin detayları

Seyahat izin belgesi talepleri, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında başvuran ve beraberindekilerin; Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak. Vatandaşların belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık ve valiliklere gitmelerine gerek olmayacak. İzin belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

SOKAK KISITLAMASI GİDECEKLERİ YERDE DE DEVAM EDECEK

Düzenlenen seyahat izin belgesi tek yön geçerli olacak ve belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. Refakat eden kişiler de 72 saat içinde geri dönebilecek. İzin belgesi kabul edilen vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar için gidecekleri yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından; İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınacak. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanacak.