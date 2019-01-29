İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı

Dereli, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine konuldu.

İstanbul Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta bulunan Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna 2005 yılında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan Veysel Dereli, yargılandığı davada 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlik getirilerek salıverildi. Davada 2012 yılında karar çıktı ve Dereli, 'PKK terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte olduğu bilgisini aldıkları Veysel Dereli'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dereli'nin 2 gün önce İpekyolu ilçesindeki bir işyerine girdiği tespit edildi. Ekipler iş yerine düzenledikleri operasyonla Dereli'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dereli, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunup, cezaevine gönderildi.