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Isparta'da komandolardan nefes kesen tatbikat

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu'nda yetişen komandolar, eğitim tatbikatını başarıyla tamamladı. Komandolar, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancıyla helikopterden atış, arazide uzak hedefi tespit etme, keskin nişancıyla hedefin imhası, meskun mahalde terör unsurlarını bertaraf için sızma hareketi ve hedefin etkisiz hale getirilmesi görevlerini yerine getirdi.

Isparta'da komandolardan nefes kesen tatbikat

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu'nda yetişen komandolar, eğitim tatbikatını başarıyla tamamladı. Komandolar, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancıyla helikopterden atış, arazide uzak hedefi tespit etme, keskin nişancıyla hedefin imhası, meskun mahalde terör unsurlarını bertaraf için sızma hareketi ve hedefin etkisiz hale getirilmesi görevlerini yerine getirdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:38
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Isparta'da komandolardan nefes kesen tatbikat

ISPARTA - Terörle mücadelede önemli görev üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), profesyonel askerlerini Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu'nda zorlu eğitim sürecinden geçirerek, yetiştiriyor. Kapılarını basına açan Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı, eğitim safhalarını kamuoyu ile paylaştı. 4 gün boyunca süren eğitim tatbikatında askerler, performansları ile göz doldurdu. Eğitim tatbikatının ikinci gününde komandolar, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancı ile helikopterden atış, arazide uzak hedefi tespit etme, keskin nişancı ile hedefin imhası, meskun mahalde terör unsurlarını bertaraf için sızma hareketi ve hedefin etkisiz hale getirilmesi görevlerini başarıyla yerine getirdi.

HALATLA HELİKOPTERDEN TAHLİYE

Zorlu arazi koşullarında görev yapan mavi bereliler, senaryoya göre, terör örgütü unsurlarının bulunduğu dağlık alana helikopterle intikal etti. Helikopter, belirlenen koordinatlara geldiği sırada aşağı salınan halatla saniyeler içinde araziye inen mavi bereliler, çevre emniyetini aldı.

MİLLİ SİLAH 'KALE' İLE TAM 12'DEN

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce TSK envanterine girmesi sağlanan milli silahlardan KSR127B keskin nişancı tüfeğiyle KNT76 keskin nişancı tüfekleriyle helikopterden düşman unsurlarına atış denemesi eğitimi de tatbikatta yer aldı. Kursiyerler, öğreticiler komutlarıyla helikopterden hedefe nişan alarak atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. 1500 metre etkili menzile sahip olan silah Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında üretilerek TSK'ya teslim edilmişti. Komandolar uzun zamandır kullandıkları ABD yapımı G-3 piyade tüfeği yerine artık tamamen yerli üretim olan ve her türlü iklim koşulunda rahatlıkla çalışan MPT-76 tüfeklerini kullanmaya başladı. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip, dakikada 650 mermi atabilen ve 650 metre etkili menzili bulunan silah tam not aldı.

BUL VE YOK ET

Komandoların eğitim tatbikatında düşman unsurlarını bulmak ve sessizce menzile girip yok etme taktikleri de denendi. ASELSAN tarafından üretilen dürbünlerle önce hedefin yeri belirlendi ve koordinatlar nişancıya aktarıldı. Harita üzerinde belirlenen koordinatlara göre hedefe yaklaşan keskin nişancı ve gözcü araziye uygun kamuflaj ile atışını gerçekleştirerek hedefi imha etmeyi başardı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikatın ikinci gününde son program, meskun mahallerde hareket tarzının eğitimi konusunda oldu. Konteynerler ve hurda araçlarla eğitim alanı, film seti gibi yerleşim alanı haline dönüştürüldü. Bölgede terör unsurlarının olduğu ihbarını alan komando timi, zırhlı araç ile bölgeye girmeye çalıştığı sırada teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Hemen gerekli emniyet tedbirlerini alan tim, sis bombaları ile mevzilenerek teröristlerin bulunduğu konutun giriş kapısını plastik patlayıcı ile patlatarak 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristin üst araması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tim, dağa kaçan diğer teröristlerin peşine düştü. Tatbikatta gerçek patlayıcı kullanıldı ve hurda araçlar ateşe verilerek gerçek çatışma sahnelenmiş oldu.

Tatbikatın 2 gün daha devam edeceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaKomandoNefes Kesen TatbikatDağ Komando Okulu
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