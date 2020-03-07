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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski (25) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:25
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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Mut- Silifke Karayolu Köselerli mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'da görev yapan ve memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski'nin kullandığı 33 PFG 80 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Eski'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste yaralanan 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinMutTrafik Kazası
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