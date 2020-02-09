Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
5 PKK/YPG'li teslim oldu
Son Dakika
5 PKK/YPG'li teslim oldu
Tenis Milliler Lüksemburg’u yendi
Tenis Milliler Lüksemburg’u yendi
Kim elini ayağını çekecekse çeksin
Kim elini ayağını çekecekse çeksin
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Son Dakika
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Söylediklerimin arkasındayım
Son Dakika
Söylediklerimin arkasındayım
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş makinası uçurumdan yuvarlandı

Yol açma çalışmasında iş makinesi yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

09 Şubat 2020 Pazar 10:01
0 Okunma
İş makinası uçurumdan yuvarlandı

DÜZCE (DHA) 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışmaları sırasında  İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

Gölyaka'daki Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda yol açma çalışması sırasında, İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesi uçurumundan yuvarlandı. İhbar üzerine, iş makinesindeki 3 kişinin kurtarılması için bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Uçurumdan inen ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olduğunu belirledi. Uçurumdan aşağı oluşturulan 'insan zinciri'yle ölen ve yaralananların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iş MakinasıUçurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de otobüs kazası
Kayseri'de otobüs kazası
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'
İDLİB'DEN ACI HABER: 4 ŞEHİT, 9 YARALI
İDLİB'DEN ACI HABER: 4 ŞEHİT, 9 YARALI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim