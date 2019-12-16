Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111126
ALTIN
277.891
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.7806
EURO
6.5203
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: 1-2
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir - İttifak Holding...
Azeri güzel, Babar’ın klibinde
Azeri güzel, Babar’ın klibinde
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:58
7 Okunma
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

ANTALYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla gerçekleştirilen APA'nın 12'nci Genel Kurulu tamamlandı. 42 ülkenin üye olduğu APA'da 3 gün süren görüşmelerin sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeye göre iki yıldır APA'nın başkanlığını yapan Türkiye'nin 2020- 2021 yıllarında da APA'ya başkanlık yapması kararı alındı. Bildirgede ülkelerin 2022- 2023 başkanlık için adayları olmadığı açıklandı.

İRAN: İSRAİL REJİMİNİ TANIMIYORUZ

Bildirgenin sonunda söz alan İranlı heyet, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, "Geniş rapora şerh koymak istiyoruz. Bunun resmi toplantıda kayda geçmesini istiyoruz" dedi. APA'nın sekreteri, İran'ın şerh koyma talebini aldıklarını kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranİSRAİLAPAAsya Parlamenter AsamblesiAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü
Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans