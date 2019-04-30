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Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

Hakkariİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.

Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

Hakkariİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.

30 Nisan 2019 Salı 10:07
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Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine operasyonları sürerken, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere 2 fırtına obüsü ve 1 tank takviye olarak gönderildi. Obüsler ile tankın taşındığı TIR'lar, mayına dayanıklı 20 'Kirpi' zırhlı araç konvoyu eşliğinde Şemdinli'deki sınır hattına götürüldü. Obüslerin, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahları olan Irak sınırındaki bölgelere konuşlandırılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞemdinliHakkariSınırSevkiyatAsker
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