Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

Hakurk'taki Daylatepe Üs Bölgesi'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen opersyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, İstanbul'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. Acı haberle yasa boğulan ailenin evine Türk bayrakları asıldı.



Irak'tan getirilecek Şehit Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KARTAL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen'in Kartal'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Hakurk'taki Daylatepe Üs Bölgesi'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, Kartal'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu.

"GİDELİ YAKLAŞIK 3 AY OLMUŞTU"

Şehidin dayısı İlhan Köseoğlu, "Irak üs bölgesinde görevdeydi. Gideli yaklaşık 3 ay olmuştu. Bu sabah aldık haberini, üzgünüz vatan sağ olsun. Vatana emeği geçen tüm evlatlarımız haklarını helal etsinler. Şehidimize rabbim gani gani rahmet eylesin "derken akrabası Ramazan Cevizcioğlu ise "Kuzey Iraktaydı. Üzgünüz, ailenin tek erkek evladıydı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Irak'tan getirilecek Şehit Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.