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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:20
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTerörOperasyon
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