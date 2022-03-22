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"İnsanlık alemi su kıtlığı ve su savaşları karşı karşıya kalabilir"

Bakan Kurum: 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir

22 Mart 2022 Salı 15:00
"İnsanlık alemi su kıtlığı ve su savaşları karşı karşıya kalabilir"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü Su ve Sürdürülebilirlik programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. Tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği  Su ve Sürdürülebilirlik Programı'na katıldı. Bir üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda  Kurum'la birlikte TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışı, sinevizyon gösterimiyle devam etti. 

Programda su ve su kullanımı ile ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, suyun önemine değinerek, "Bizim medeniyetimizin yaratılış düşüncesinde dört temel unsur vardır: Hava, toprak, ateş ve su. Bizim inancımıza göre suyu kirletmek, hayatı kirletmek demek. Zira su, en temel yaşam kaynağımız. Suyun olmadığı yerde ne yaşamdan ne şehirden ne de medeniyetten söz etmek mümkün olamaz. Özellikle iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklık ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasıyla su; artık, çağımızın ve geleceğin en hayati ve stratejik değeri haline geldi. Bugün sadece son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara yükselen dünya nüfusu nedeniyle suya olan ihtiyaç her geçen gün daha da artırıyor. Vahşi tarım uygulamaları, bilinçsiz su kullanımı ve küresel israf nedeniyle su kaynaklarımız hızla azalıyor" dedi.


 

"TASARRUF MEKANİZMALARINI ETKİN HALE GETİRMELİYİZ"

Türkiye'nin tatlı su kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna değinen Bakan Kurum, "2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Devletler arasında su krizleri bugün itibariyle yaşanıyor ve su diplomasisi gerçekten yeni dönemde de güncel konular arasındaki yerini alıyor. Gururla ifade ediyorum ki; Türkiye, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, yardım örgütleriyle, üniversiteleriyle, gönül elçilerimizle bugün Afrika'da yaklaşık 10 milyon kişiye, her gün kesintisiz temiz içme suyu sağlayan tek ülke oldu. Ülke olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da; insanlığın, mazlumların, kardeşlerimizin derdine derman olacak, yaralarını saracak adımları medeniyetimizden gelen bir vazife şuuruyla atıyoruz, atmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Ancak üzüntüyle ifade etmeliyim ki; bu denli kullanım zenginliğine rağmen, bugün ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında. İklim değişikliğinin de etkisiyle kişi başına düşen yıllık su miktarımız bin 340 metreküplere kadar düştü. İşte tam da bu noktada tasarruf mekanizmalarını daha etkin, daha katılımcı hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, metaverse gözlük ile Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı Meta Müze'yi sanal olarak gezdi. Meta Müze gezisinin ardından su ile ilgili yapılan kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumBeyoğlu BelediyesiDünya Su Günü
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