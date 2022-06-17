Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.521,30
ALTIN
1.026,39
DOLAR
17,33
STERLİN
21,12
EURO
18,13
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti

17 Haziran 2022 Cuma 15:05
İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti

ANKARA - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle basın mensupları için veda resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçi Dominick Chilcott için büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Ankara'da görev yapan gazeteciler ve elçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Chilcott, "Bu, benim Türkiye'deki ikinci görevim. Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984'te ilk kez Türkiye'ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor" dedi.

Büyükelçi Chilcott, kızının da Türkiye'deki ilk görevi sırasında doğduğunu belirtti. Chilcott, oğlunun ise Türkiye’de kalma kararı aldığını, 1984'te Türkiye’ye ilk geldiğinde kucaklarında çocukları olduğunu, şimdi kucaklarında torunları olduğunu ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Chilcott, "DNA’mı burada bırakıyorum. Burada yaşamaya devam edenleri ziyaret etmek için gelecekte de Türkiye’ye geleceğim. Türkiye'deki her anımdan zevk aldım" diye konuştu.

Dominick Chilcott, büyükelçi olarak görev yaptığı 4,5 yılda başta Türkiye ile İngiltere arasında Aralık 2020'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması olmak üzere birçok önemli işe imza attıklarını anlattı.

Chilcott, iki ülke arasında en son 2018'de düzenlenen 'Tatlı Dil Forumu'nun da bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini kaydederek, "Covid-19 salgını öncesi 2,5 milyon İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu sabah Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştüm. İngiliz turist sayısı şu ana kadar 3,5 milyona ulaştı" dedi. 

Dominick Chilcott, Türkiye'deki görevine 16 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu güven mektubuyla başlamıştı. Yeni büyükelçinin ise yıl sonunda atanacağı, bu sürede maslahatgüzarın görev yapacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükelçisi Dominick ChilcottTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Aydın'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da artık makus tarihten söz edilmemeli
Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da artık makus tarihten söz edilmemeli
Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı
Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı
"Her şeyi doğru yapalım geri kalanlara iklim değişikliği deriz"
"Her şeyi doğru yapalım geri kalanlara iklim değişikliği deriz"
TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER
TÜRK DÜNYASI PLATFORMU’NDAN ŞAHBALLI VE AKSUNGUR’LU KONSER
BY Medya’dan, 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni
BY Medya’dan, 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni
Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var
Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var
Kan bağışı uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
Kan bağışı uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin?
Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi