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İnci kefalinin görsel şöleni bitti

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek, çevredeki akarsulara göç eden inci kefallerinin yumurtadan çıkan yavruları, Van Gölü'ne dönüyor. Derelerdeki debinin düşmesi ile birlikte balıkların sunduğu görsel şölen biterken, martıların av bekleyişi ise sürüyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 12:09
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İnci kefalinin görsel şöleni bitti

VAN - Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde, suyu tuzlu ve sodalı olan gölden çıkarak, asıl yaşam alanı olan çevredeki derelerdeki tatlı sulara göç ediyor. Üremek için çıktıkları yolculukta yoğun çaba sarf eden balıklar, suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin uçarcasına yüzerek ortaya koydukları görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Mayıs ayından itibaren başlayan göç, balıkların yumurtalarını bırakması ile birlikte tamamlanırken, tatlı sulara bırakılan yumurtalardan çıkan yavru balıkların göle dönüş yolculukları ise devam ediyor. Derelerdeki suyun azalması ile birlikte balıkların yolculuğu da yavaş yavaş bitiyor. Dere kenarlarından ayrılmayan martıların av bekleyişi ise halen sürüyor.

İnci kefallerinin göçünün en iyi gözlem yapıldığı yerlerinden biri olan Deliçay kenarına gelen vatandaşlar, balıkların uçarcasına yüzdüğü görüntülere yetişemedikleri için üzgün olduklarını, ancak  martıların avlanma çabalarını ilgiyle izlediklerini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Inci KefaliGöçVan GölüMartılar
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