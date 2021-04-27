Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
469.959
DOLAR
8.1904
STERLİN
11.3857
EURO
9.9001
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte denetimler artırıldı. İnci kefalinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen ödenekle kiralanan 11 araç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

27 Nisan 2021 Salı 12:24
9 Okunma
İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi

VAN - Bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı 15 Nisan itibariyle başladı. Balıkçılar teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başlarken, balıklar da bu süre içinde üremek için tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, bu sırada görsel şölen sunuyor. İnci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen ödenekle kiralanan 11 araç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İnci kefali av yasağı 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. Yasak süresince İl Müdürlüğümüz, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralanarak kolluk kuvvetlerine ve İlçe Müdürlüklerimize dağıtıldı. Ayrıca inci kefali av yasağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler (çizme, fener, ağ kesici malzeme vb.) İl Müdürlüğümüz tarafından alınarak kolluk kuvvetlerine dağıtıldı" denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 27.04.2021 12:40
Anahtar Kelimeler:
Van GölüKorumaInci Kefali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı
En fazla vaka görülen 2’nci il Çanakkale'de tedirgin eden görüntüler
En fazla vaka görülen 2’nci il Çanakkale'de tedirgin eden görüntüler
Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı
Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Lale tarlalarında korona sessizliği
Lale tarlalarında korona sessizliği
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma