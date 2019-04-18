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İmamoğlu'ndan Biçer'e ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurlu'ndan mazbata alımı sırasında çıkan arbedede cam kesiğiyle yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca hastanede ziyaret etti. İmamoğlu'nu karşılarında gören hastane personeli, hastalar ve vatandaşlar kısa süreli şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada bir vatandaşın, ''Hoş geldiniz hayatımıza'' demesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

İmamoğlu'ndan Biçer'e ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurlu'ndan mazbata alımı sırasında çıkan arbedede cam kesiğiyle yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca hastanede ziyaret etti. İmamoğlu'nu karşılarında gören hastane personeli, hastalar ve vatandaşlar kısa süreli şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada bir vatandaşın, ''Hoş geldiniz hayatımıza'' demesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:15
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İmamoğlu'ndan Biçer'e ziyaret

İSTANBUL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi içerisindeki İl Seçim Kurulu'nda mazbata alımı sırasında yaşanan arbedede kırılan cam nedeniyle elinden yaralandı. Adliyeye en yakın özel hastaneye kaldırılan Biçer, ameliyata alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Biçer'i yattığı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu'nu karşılarında gören hastane personeli, hastalar ve vatandaşlar kısa süreli şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir vatandaş İmamoğlu'na, ''Ben de oyumu verdim, bir fotoğraf hakkım'' deyince, İBB Başkanı'ndan, ''Oy vermesen de isteyebilirsin'' yanıtını aldı. Bir kadın vatandaş da kucağındaki bebeğini, ''Sizi Mustafa Kemal'le tanıştırayım'' diyerek İmamoğlu ile tanıştırdı. ''Başkan selfie'' diyerek İmamoğlu'na seslenen başka bir kadın vatandaş da amacına ulaştıktan sonra, ''Hoş geldiniz hayatımıza'' diyerek desteğini belli etti. 

''Hepimizin yüzünü güldürdünüz''

İmamoğlu, Biçer'e ziyaretinden önce bir hastanın odasına girerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadın hasta da İmamoğlu'na teşekkür ederek, ''Hepimizin yüzünü güldürdünüz. Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmek istiyoruz'' dedi. İmamoğlu, bu sözlere, ''Önce siz sağlığınıza kavuşun'' şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, daha sonra Biçer'i ziyaretini gerçekleştirdi. İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Biçer, ''Bugün beni hiçbir şey üzemez'' dedi. Olayın oluş şeklini İmamoğlu ile paylaşan Biçer, ''Ben, en çok Saraçhane'ye beraber gidemememize üzüldüm'' diye konuştu. Aynı zamanda Denizli milletvekili olan Biçer, ''Honaz İlçemizde seçimi 1 oy farkla kazandık. Ancak seçim, yapılan itiraz nedeniyle tekrarlanacak. Siz gelirseniz seçimi kazanırız'' diyerek İmamoğlu'na davet yaptı. İmamoğlu, hastaneden çıkarken de yüzlerce vatandaşla fotoğraf çektirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
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