Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

BATMAN - Devlet Su İşleri 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösal, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı'nın geçtiği alanda incelemede bulundu. Kösal, 2007 yılında yapımına başlanan Ilısu Barajı'nın ülke ekonomisine yılda 1,5 milyar TL katkı sağlayacağını belirterek, "Baraj, elektrik üretimi bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban’ın ardından ülkemizin en büyük dördüncü barajı. Ilısu Barajı, milli ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı sağlayacak. Baraj gövdesinde su seviyesi şu anda 45 metre yükseldi. Baraj havzasındaki köylerin bir bölümü boşaltıldı. Su seviyesi her geçen gün yükseliyor. Baraja yakın mesafedeki Hoştepe köyü tamamen boşaltıldı. Çevredeki köylerde de tahliye işlemleri sürüyor. Aralık ayının sonunda Hasankeyf’e su varmış olacak. Yeni yılın ilk ayında Hasankeyf’teki eski köprüler su altında kalacak. İki köprünün üstünde de yaklaşık 15 metre su olacak. Su seviyesinin varacağı yer Küçük Saray penceresinin olduğu yer liman bölgesi olacak" dedi.



HASANKEYF’TE TAŞINMA HIZLANDIRILDI



Hasankeyf’in yeni yerleşim biriminde 900’e yakın konutun yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, şu ana kadar 250 ailenin yeni yerleşim yerine taşındığını aktardı. Kusen, "Yılsonuna kadar ilçe sakinlerimizin tamamının yeni yerleşim birimine gelmesini tahmin ediyoruz. Evlerin eksikliklerini gideren aileler, oturmaya başladı. Şu anda yeni yerleşim biriminde oturan ailesi sayısı 250’yi buldu. Hasankeyfli artık yeni yerleşim birimine yerleşme düzeniyle meşgul. 10 Ekim’den sonra transit geçişlerin yeni yol güzergahından yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.