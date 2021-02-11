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İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!

İletişim uzmanı ve İşaret dili uzmanı Tuğçe Utlu’yuişitme engellilerle yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle tanıyoruz. 

11 Şubat 2021 Perşembe 14:02
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İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!

HABER: ASLAN SAYIM

Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Lisesi öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anıtkabir, TRT gibi birçok büyük kuruma ziyarette bulundular. Gezi sırasında kurumları, İşaret dili uzmanı Tuğçe Utlu anlattı. 

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 5 milyon işitme engelli olduğu biliniyor. Bu süreçte uzaktan eğitim oldukça hayatımıza yerleşti. Utlu; Her alanda kolaylık sağlayan teknoloji, evde zaman geçirmenin keyifli yanı da İşaret dili 1 ve 2 seviyelerini almalarını önerdi gençlere. Bu sayede hayat normale döndüğünde sessiz iletişime dair birçok yol kat edeceklerini söyleyen İletişim uzmanı Tuğçe Utlu, bir sonraki gezinin ‘Millet Kütüphanesi’olacağını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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İletişim Uzmanı Tuğçe Utlu Korona Günlerinde Işaret Dili öğrenmeyi önerdiAslan Sayım
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