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İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 08:35
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İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm, 26 taburcu,

İtalya: 80 bin 589 vaka, 8215 ölüm, 10 bin 361 taburcu,

İspanya: 56 bin 197 vaka, 4145 ölüm, 7015 taburcu,

Çin: 81 bin 285 vaka, 3287 ölüm, 74 bin 051 taburcu,

İran: 29 bin 406 vaka, 2234 ölüm, 10 bin 457 taburcu,

Fransa: 29 bin 155 vaka, 1696 ölüm, 4948 taburcu,

ABD: 80 bin 071 vaka, 1151 ölüm, 1864 taburcu,

Birleşik Krallık: 11 bin 658 vaka, 578 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 7431 vaka, 434 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 43 bin 646 vaka, 239 ölüm, 5673 taburcu.

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Iletişim BaşkanlığıKoronavirüsCovid19SalgınHastaPandemiHastalıkÇinVuhanTwitter
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