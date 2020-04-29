Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini...
THY'den sefer açıklaması
THY'den sefer açıklaması
Doç. Dr. Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz
Doç. Dr. Zülfikar: Temmuzda vaka...
Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi
Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık...
Bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi
Bebekler için yüz koruyucu siperlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

İLETİŞİM Başkanlığı, koronavirüs salgınında Türkiye ve dünya genelindeki güncel durumu paylaştı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 08:46
0 Okunma
İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "28 Nisan 2020 saat 23.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum; Türkiye'de şu ana kadar toplam 948 bin 115 test yapılmış olup, 114 bin 653 koronavirüs vakası tespit edilmiş, 2 bin 992 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 bin 809 hasta iyileşmiştir" denildi.

Paylaşımda yer alan görselde salgının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 116 bini geçtiği belirtilerek dünya genelinde yaşamını yitiren kişi sayının 216 bini, iyileşen kişi sayısının da 946 bini geçtiği belirtildi. Görselde bazı ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle açıklandı.

ABD: 1 milyon 24 bin 375 vaka, 58 bin 123 ölüm, 139 bin 937 taburcu,

İtalya: 201 bin 505 vaka, 27 bin 359 ölüm, 68 bin 941 taburcu,

İspanya: 232 bin 128 vaka, 23 bin 822 ölüm, 123 bin 903 taburcu,

Fransa: 165 bin 842 vaka, 23 bin 660 ölüm, 45 bin 513 taburcu,

Birleşik Krallık: 161 bin 145 vaka, 21 bin 678 ölüm,

Belçika: 47 bin 334 vaka, 7 bin 331 ölüm, 10 bin 943 taburcu,

Almanya: 159 bin 431 vaka, 6 bin 215 ölüm, 117 bin 400 taburcu,

İran: 92 bin 584 vaka, 5 bin 877 ölüm, 72 bin 439 taburcu,

Brezilya: 68 bin 289 vaka, 4 bin 683 ölüm, 31 bin 142 taburcu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iletişim BaşkanlığıDünyaKoronavirüsSalgınHastalıkPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den sefer açıklaması
THY'den sefer açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
Koronavirüsten can kaybı 2992'ye yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2992'ye yükseldi
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Karantina süresi 72 saate düştü!
Karantina süresi 72 saate düştü!
Kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim
Kirliliğe neden olan gemilere deniz uçağıyla denetim
Bakan Kurum: Kura çekimi devam ediyor
Bakan Kurum: Kura çekimi devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı