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İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı

İLETİŞİM Başkanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı baylaşımda "Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kaydetti.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:24
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İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı

İletişim Başkanlığı tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan 'Kadın Demek' isimli klibi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı paylaşımda "Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajını kaydetti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kadın Demek' şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldığı ifade edildi. 

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN 15 TEMMUZ'A, DİYARBAKIR ANNELERİNDEN KORONOVİRÜSLE MÜCADELEYE KADINLARIN HİKAYESİ ANLATILDI

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlayan klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz Darbe Girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır'da evlat nöbeti bekleyen ve koronavirüsle mücadelede görev alan kadınların görüntülerine yer verildi. Klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portreleri yer aldı.

'HAYATA ANLAM VEREN RENKLERİZ'

Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan 'Kadın Demek' şarkısının sözleri şöyle:

"Olmazsa olmaz biz kadınlarız

Yükümüz dünyanın en ağır yükü

Tarihi yazdık ellerimizle

Toprağı vatan kılan ferman bizleriz.

*

Yarımız aşk bizim, yarımız anne

Ömer'ler Fethi'ler verdik Cennet'e

Canlar Özlem'le koştu göreve

Dertleri onaran derman bizleriz.

*

Hayat… Hayat… Hayat nedir?

Kadın demek!

Emek, çile, umut nedir?

Kadın demek!

Güneş, bahar, şefkat nedir?

Elif gibi dimdik başı; eğilmez

Onur demek!

Elif gibi dimdik başı; yıkılmaz

Gurur demek!

*

Hayata anlam veren renkleriz

Sevinci parlatır yası gizleriz

Önce vatan deriz, sonra can deriz

Bayrakları ruhuna saran bizleriz.

*

Sanat olur muydu biz olmasaydık

İlhamı coşturan giz olmasaydık

Zamanı durduran göz olmasaydık

Düşleri sevdaya yoran bizleriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iletişim BaşkanlığıFahrettin Altun8 Mart Dünya Kadınlar GünüKadınKlip
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