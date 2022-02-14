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Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:03
Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu

IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü kırsalındaki operasyonda 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi, Karasu Nehri'nde oluşan göletlerde ise dalgıçlar, 145 uçaksavar mühimmatı buldu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik, 11 Şubat'ta, Iğdır-Ağrı Dağı Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı. Jandarma komando ve polis özel harekat timlerince yapılan aramada 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ile 1 Kanas dürbünü ve bu silaha ait 1 şarjör ele geçirildi. Ayrıca jandarma arama kurtarma timlerinin Karasu Nehri'nde oluşan göletlerdeki su altı aramalarında ise 145 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 uçaksavar pimi bulundu.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah ve mühimmatlara, operasyon bölgesinde bizzat bulunan Iğdır Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmış olup halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine yönelik operasyonlara ARA-BUL-YOK ET stratejisi ve kararlılığıyla devam edilmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöletOperasyonığdır
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