İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şua na kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.