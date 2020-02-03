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İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:54
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İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla  belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şua na kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibŞehitHataySuriyeTSK
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