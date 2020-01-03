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İdlib için acil yardım çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından göç eden ailelerin yerleştirildiği kampı ziyaret etti. Yıldırım, savaş mağduru sivillere acil olarak yardım edilmesi için çağrıda bulundu.

İdlib için acil yardım çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından göç eden ailelerin yerleştirildiği kampı ziyaret etti. Yıldırım, savaş mağduru sivillere acil olarak yardım edilmesi için çağrıda bulundu.

03 Ocak 2020 Cuma 14:21
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İdlib için acil yardım çağrısı

HATAY - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, İdlib'in güney kırsalından Türkiye- Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için kurdukları kampı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirten Yıldırım, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik. Yeni kurmuş olduğumuz bu kampta altyapı çalışmaları devam ediyor. 1 hafta içinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo- banyo hizmete açacağız" dedi. 

Mevcut yardım çalışmalarının yeterli olmadığını kaydeden Bülent Yıldırım, şunları söyledi: 

"Hangimiz böyle çadırlar içinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor; ama bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Bugün 1500 çadır daha geldi. Onları da kurarak ihtiyacı gidermeye çalışacağız. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verip bu çadırları eve çevirerek aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz. İdlib'den bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Halkımız ve sivil toplum kuruluşları bu zor şartlar altında yaşayan insanları unutmasınlar. Ayrıca uluslararası bütün güçler devreye girerek bu saldırıları durdurmak zorunda. Çünkü hala saldırılar devam ediyor. Birkaç gün önce okul vuruldu. Çocuklar öldürüldü. Bu çocuklara kimse kıymasın. Bu çocukları bombardımandan, soğuktan, annesizlik ve babasızlıktan kurtarmak isteyen herkesi yardımda bulunmaya davet ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHHİdlibYardımçağrı
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