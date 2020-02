İdlib'den kahreden haber! 33 Şehit

Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimizoldu. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.

VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYIMIZ 22'YE YÜKSELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında şehit asker sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı askerler bulunduğunu kaydeden Vali Doğan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye alındıklarını söyledi.

Hatay Valiliği'nde rejimin hava saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doğan, "Rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Hatay'daki Devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" dedi.

'KAN İHTİYACI YOK, TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Vali Doğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şunu da ifade etmek istiyorum; Hataylı hemşehrilerimizden istirham ediyorum. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacımız yoktur. Tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Tüm sağlık personellerimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hataylı hemşehrilerimin de müsterih olmalarını bekliyorum. Hastanelerimizin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını istirham ediyorum."

VALİ DOĞAN: 29 ŞEHİT, 36 YARALI

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasıyla İdlib'deki hava saldırısına yönelik gelişmeler an be an takip edilmeye başlandı. Kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 02.00'de yaptığı açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit ve yaralı askerler hakkında bilgi verdi. Vali Doğan, "Esed rejim güçlerinin bugün İdlib'de düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın olduğunu açıklamıştım. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Böylece 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. yaralılarımızın tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Şu anda 36 yaralımız var. tüm tedavileri sağlık personeli tarafından yerine getirilmektedir. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ



Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'te yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.



BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.