İdlib'den acı haber! 1 asker şehit

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.

'299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TRABZON’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in acı haberi, memleketi Trabzon’da yaşayan ailesine verildi.



Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi’ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon’a getirileceği öğrenildi.



ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ



Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer’e verilen plakette, ‘Zeytindalı Harekatı’nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına’ ibaresi yer aldı.



Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer’e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı.