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İçişleri'nden 81 ilde 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'

08 Temmuz 2022 Cuma 13:47
İçişleri'nden 81 ilde 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde yapılan 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'nda 1352’si hükümlü, 355'i yakalama emri ile aranan toplam 1707 kişinin yakalandığı, 396 aracın da trafikten menedildiği açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan arananların yakalanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması' yapıldı. 2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı.

Uygulamada 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 925 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 279 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 85 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 46 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 17 kişi olmak üzere 1352’si hükümlü, 355'i yakalama emri ile aranan toplam 1707 kişinin yakalandığı belirtildi.

Uygulamada ayırca 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulanırken, 396 araç trafikten menedildi, 137 kişiye sürücü belgesi bulunmadığı için işlem yapıldı, 5 çalıntı araca el koyuldu, 8 change şüphesi bulunan araç tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 154 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1,13 gram eroin, 85 gram bonzai, 10 kök Hint keneviri, 9,05 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıAranan Şahıslar Ve Aranan Araçlar Uygulaması
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