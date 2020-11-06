Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1185
ALTIN
529.289
DOLAR
8.4379
STERLİN
11.1238
EURO
9.9892
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 2 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika
3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli...
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Son Dakika
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalardan satır başları:

06 Kasım 2020 Cuma 10:28
2 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

"İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 92’si PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur." 

"İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı."

"13 Temmuz itibari ile başlatılan 'Yıldırım Operasyonları' 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam etmekte olup bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirildi, 51 işbirlikçi yakalandı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyonPKKKCKDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Birçok kişi arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
Birçok kişi arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TBB Başkanı Şahin: Deprem değil, bina öldürüyor
TBB Başkanı Şahin: Deprem değil, bina öldürüyor
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma