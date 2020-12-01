İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin 2 yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kural ve önlemlerin; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumu olduğu belirtilen genelgede, alınan yeni tedbirler sıralandı.

Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 7 Aralık pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kimi kurum ve kuruluşlar ve buralarda çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

HAFTA SONU AÇIK OLACAK İŞLETMELER

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­ ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00­- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00­- 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 2 Aralık Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak. Kısıtlama getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Kısıtlama süresince şehirlerarası seyahate izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e- ­Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

TOPLU ULAŞIM

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Ayrıca, illerde valilik tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00- ­16.00 arası olacak şekilde belirlenemesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

CENAZE VE NİKAH

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlanacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenecek.

AVM'LERDE HES KODU ZORUNLULUĞU

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek. Evlere misafir kabul edilmemesi hususu vatandaşlara hatırlatılacak. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­- 19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimler eksiksiz yapılacak. AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilecek.

İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenecek. Ana sınıfı ve ana okullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde; iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.