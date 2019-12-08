İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

/ DHA