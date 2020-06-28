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İçişleri Bakanlığı: 1'i Gri Liste'de 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu, biri Gri Liste'de yer alan 3 teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

28 Haziran 2020 Pazar 18:17
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İçişleri Bakanlığı: 1'i Gri Liste'de 3 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor. Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu,  Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyon
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