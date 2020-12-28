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İçişleri: 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:55
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İçişleri: 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilldi:

"Dördüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemizin için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

DHA

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Içişleri BakanlığıSokakYasakKoronavirüsPandemiCezaPolis
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