Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk heyeti Libya’da
Türk heyeti Libya’da
ABD’den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım
ABD’den, Beşar Esad ve 39...
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Trabzonspor’da çifte sevinç
Trabzonspor’da çifte sevinç
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

HSK kararnamesi yayınlandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2020 'Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:23
0 Okunma
HSK kararnamesi yayınlandı!
HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 'Ana Kararnamesi' çalışmalarını tamamladı. Kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değiştirildi. 

GÖREV YERLERİ DEĞİŞENLER 

HSK'nın sitesinde duyurulan kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları görevlerinde kalırken, Adana, Mardin, Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep, Manisa ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.  

BAKAN GÜL'DEN, 'HAYIRLI OLSUN' PAYLAŞIMI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HSKKararnameSavcıHakimYargı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak"
"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak"
Türk heyeti Libya’da
Türk heyeti Libya’da
Bakan Soylu: Türkiye içindeki terörist rakamı 438
Bakan Soylu: Türkiye içindeki terörist rakamı 438
Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi
Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi
Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma
Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma
Kalın: Pençe Kaplan Harekatı, devam ediyor
Kalın: Pençe Kaplan Harekatı, devam ediyor
MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı
MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı