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HSK Başkanvekili Yılmaz: Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2’inci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz, hiçbir hakim ve savcı bu terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal karalar dışında değerlendirilip terfi ettirilemez kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi

HSK Başkanvekili Yılmaz: Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2’inci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz, hiçbir hakim ve savcı bu terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal karalar dışında değerlendirilip terfi ettirilemez kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:19
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HSK Başkanvekili Yılmaz: Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz

Hakim ve Savcılar Kurulu (HS) Başkanvekili ve 2’inci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Mesleğinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına almayı amaçlayan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, hakim ve savcıların terfinin ne şekilde ve hangi sürede gerçekleşeceğini açıkça düzenlemiş, HSK ilke kararlarında da bu husus net olarak belirlenip açıklanmıştır. Adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden göreve başlayan hakim ve savcılar diğer kamu görevlilerinden farklı olarak, her iki yılda bir, çıkardıkları iş miktarı, üst mahkeme incelemesine giden dosya sayısı, oradan aldıkları not, denetimleri sonu düzenlenen sicil, varsa yayımlanan bilimsel eserleri gibi önceden belirlenip ilan edilen kriterler gereği üç farklı terfi işlemine tabi kılınırlar. İdari görevde bulunan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hakimleri ise yasanın belirlediği süre kadar birlikte çalıştıkları daire başkanı, genel müdür vb. gibi üst amirlerince düzenlenen sicil fişleri değerlendirilerek terfi ettirilirler. Eğitim veya yurt dışı görev veya özel yasaları gereği başka kurumlarda geçici görev ifa edenler de, ilgili yasa ve HSK ilke kararları gereğince yine iki yılda bir olmak üzere derece terfisine tabi kılınırlar” ifadelerini kullandı. Yılmaz, hakim ve savcı atamaları ile mevzuata ilişkin şu açıklamada bulundu:

‘HİÇBİR HAKİM SAVCIYA FARKLI ÖLÇÜ UYGULANIP AYRICALIK YAPILAMAZ’

"Avukatlık mesleğinden bu göreve atananlar için avukatlıkta geçen sürelerin 2/3’ü hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilerek kazandığı derece ve kademe belirlenirken, hakim ve savcılık mesleğine atanmadan önce başka kamu kurumlarında memuriyeti bulunanların, bulundukları derece ve kademe üzerinden atamaları gerçekleştirilmekle birlikte bu süreler hiçbir şekilde hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilmez. Sadece memuriyet de edindiği derece ve kademe üzerinden intibak işlemine tabi tutulur. Bazı kurumların mevzuatın mümkün kıldığı gibi atandığı görevin derece ve kademesine tabi olma durumu hakim ve savcılar için hiçbir şekilde imkan dahilinde değildir. Hakim ve Savcılar yukarıda açıklandığı üzere kazandığı dereceden bu göreve atanır ve belirlenen süre ve şekilde terfi işlemine tabi kılınır. Diğer kamu görevlerinden farklı olarak Terfi süreci yasa gereği şeffaf bir şekilde resmî gazete de ilan edilerek duyurulur. Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz, hiçbir hakim ve savcı bu terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal karalar dışında değerlendirilip terfi ettirilemez, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
HSKMehmet Yılmaz
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