Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97087
ALTIN
259.901
DOLAR
5.7371
STERLİN
7.1598
EURO
6.4524
Minik Eller Kod Yazıyor'da Scratch Cup başvuruları başladı
Minik Eller Kod Yazıyor'da Scratch...
Srebrenica, Taksim’de anıldı
Son Dakika
Srebrenica, Taksim’de anıldı
Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı
Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare...
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Akademisyenden, dalgalardan etkilenmeyen yüzer platform
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Honaz Tüneli'nde sona doğru

Denizli'yi İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya bağlayacak Honaz Tüneli inşaatında sona gelindi.

Honaz Tüneli'nde sona doğru

Denizli'yi İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya bağlayacak Honaz Tüneli inşaatında sona gelindi.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:34
5 Okunma
Honaz Tüneli'nde sona doğru

DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan, çevreyolu üzerindeki Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Yapım çalışmalarının sürdüğü tüneli gezen Karahan'a, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak ve Karayolları Denizli Şube Şefi Sait Arıduman eşlik etti. Vali Karahan'a bilgi veren Kontrol Şefi Devrim Günak, tüneldeki çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını kaydederek, "Kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537 metre, sağ tüpte ise 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladık. Kalan tünel uzunluğu ise toplamda 244 metre. Honaz Tüneli'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'si tamamlandı. Nihai iç kaplama betonunda da yüzde 41'i tamamlanmış durumda" dedi. İncelemelerin ardından tünelde çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Vali Hasan Karahan, daha sonra çalışmaların bittiği sol tüpten araçla geçiş yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizliyi İzmirAydınMuğlaAntalyaHonaz Tüneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı
Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı
Çeşme açıklarında 133 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında 133 kaçak göçmen yakalandı
Fiber teknedeki kaçaklar kaçamadı
Fiber teknedeki kaçaklar kaçamadı
Antalya 'dünya kenti'
Antalya 'dünya kenti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Sağanak İzmit'te hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak İzmit'te hayatı olumsuz etkiledi
Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Milas'ta, 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Çanakkale’de 91 kaçak yakalandı
Çanakkale’de 91 kaçak yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans