Honaz Tüneli'nde sona doğru

DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan, çevreyolu üzerindeki Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Yapım çalışmalarının sürdüğü tüneli gezen Karahan'a, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak ve Karayolları Denizli Şube Şefi Sait Arıduman eşlik etti. Vali Karahan'a bilgi veren Kontrol Şefi Devrim Günak, tüneldeki çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını kaydederek, "Kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537 metre, sağ tüpte ise 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladık. Kalan tünel uzunluğu ise toplamda 244 metre. Honaz Tüneli'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'si tamamlandı. Nihai iç kaplama betonunda da yüzde 41'i tamamlanmış durumda" dedi. İncelemelerin ardından tünelde çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Vali Hasan Karahan, daha sonra çalışmaların bittiği sol tüpten araçla geçiş yaptı.