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Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Hasadı tamamlanan fındıkta kurutma dönemi sürerken, üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, harmandaki fındıkların başında kamp kurup, gece-gündüz nöbet tutuyor.

Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Hasadı tamamlanan fındıkta kurutma dönemi sürerken, üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, harmandaki fındıkların başında kamp kurup, gece-gündüz nöbet tutuyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:29
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Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

TRABZON - Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Bölgede son günlerde artan fındık hırsızlığı olaylarına karşı güvenlik güçleri alarma geçti. Fındık hırsızlığına karşı Trabzon Ticaret Borsası da çalışma başlattı. Üreticiden çalınan fındıkların satılmaması için tüccarlar ve fındık alım yerleri uyarılmaya başlandı. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler ise harmana serdikleri fındığın başında kamp kurarak, gece-gündüz nöbet tutuyor. 

Hırsız korkusu nedeniyle fındıklarının başından ayrılamadıklarını söyleyen Emine Sağlam, “Fındık hep emek. Toplaması, taşıması, sermesi, kurutması hep dert. Hırsız olayları çok fazla. Başında nöbet tutmak zorunda kalıyoruz fındığın. Eşimle beraber, günlerdir sahile kurduğumuz harmanda nöbet tutuyoruz. Fındığın başından ayrılmaya korkuyoruz. Hırsız çok. Evimize hasret kaldık. Buradan sürekli yabancılar geçiyor. Burası ıssız olsa belki çalacaklar bütün emeklerimizi. Gece uyumuyoruz. Uyusak fındığımız gidecek biliyoruz” dedi. Fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda nöbet tutan Ömer Yıldız da “Gece-gündüz mahsulümüzü hırsızlardan korumak için nöbet tutuyoruz. Elimizde tırmıklar, kazma kürekler nöbetteyiz. Uyumak falan yok. Fındık çok emek isteyen bir iş” diye konuştu.  

ÜRETİCİYE MESAJLI UYARI

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, üreticilere fındıklarını saklama konusunda uyarılarda bulunarak, "Fındık değerli bir ürün. Bu yüzden hırsızlık olayları maalesef var. Borsa olarak 14 yıl önce başlattığımız bir sistem vardı. Bu sisteme halen devam ediyoruz. Fındığı çalınan müstahsilimiz olduğu zaman bize haber veriyor. Biz de fındığın menşeini, şeklini, çuvalların şeklini tüm üyelerimize ve esnafımıza mesaj atarak, bildiriyoruz. Onlar da şüpheli gördükleri fındıklar için emniyet güçlerine haber veriyor. Genel olarak üreticileri tanıyan tüccarların çalıntı olabileceklerini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmaları, hırsızlıkların önüne geçilebilmesinde en önemli tedbirlerden biri. Vatandaşlarımız hırsızlara karşı tedbirli olsunlar. Fındıklarını iyi saklasınlar. Evlerini ve fındıklarını bırakıp gitmesinler. Hırsız korkusundan fındıklarını emanete vermesinler” dedi.

'KÖPEĞİME İLAÇ VERİP FINDIĞIMI ÇALDILAR'

Trabzon'un Araklı ilçesi Buzluca Mahallesi’ndeki evinin önünden yaklaşık 1 ton fındığı çalınan ve oğlu için düğün hazırlığı yapan Şenol Nur ise başına geleni şöyle anlattı:

“Fındık hırsızları olduğunu civar köylerden duyuyordum.  Ama nasıl tahmin edebilirsin kapının önünden gelip fındığı çalıp gideceklerini. Gece yarısı yattım. Fındığı kontrol ettim yerindeydi. Gök gürültüsüne uyandım, bir baktım fındığı alıp götürmüşler. Jandarmayı aradım, geldiler inceleme yaptılar. Köpeğimi ilaçla uyutmuş olmalılar, gece boyu hiç sesi çıkmadı. 1 ton fındık yok. O kadar fındığı, koca çuvalları nasıl taşıdılar aklım almıyor. Tüfeğim de var. Hırsızı görsem belki katil olacaktım, belki vurulacaktım bilmiyorum. Herkes fındığını kovlasın. Fındık hırsızlarının korkusu yok.” 

HIRSIZ KORKUSUNDAN EVDEN AYRILAMIYOR

Zehra Balcı Nur da fındığın çalınmasının ardından kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek, "Komşumun fındığı çalındı. Evimde bile korkuyorum. Hastalandım, doktora bile gidemedim fındığımı bırakıp. Geceleri nöbetleşe uyuyoruz, hırsız gelince haberimiz olsun diye. Fındığımı hırsızlar yüzünden ya emanete vereceğim ya da ucuza satacağım. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık OlaylarıFındık Nöbeti
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